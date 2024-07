Mais um? Time da MLS prepara oferta para contratar astro do futebol europeu

Antoine Griezmann e Kylian Mbappé. (FRANCK FIFE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 16:28 • Los Angeles (FRA)

A MLS segue na busca por astros que enriqueçam o futebol norte-americano. Além das presenças consagradas de Messi e Suárez, jogadores do Inter Miami, Antoine Griezmann, atacante do Atlético de Madrid e da França, pode ser mais um jogador de alto calibre a se juntar à liga.

De acordo com a apuração do L’Équipe, da França, o LAFC está disposto a tentar a contratação de Griezmann. O time angelino já conta com outros dois compatriotas notáveis: Hugo Lloris e Olivier Giroud, goleiro e atacante campeões do mundo em 2018.

Possíveis companheiros de time na MLS, Giroud e Griezmann em ação pela França, na Copa do Mundo de 2022. (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Aos 33 anos, Griezmann chega de temporada fantástica pelos Colchoneros: foram 24 gols e oito assistências em 48 partidas disputadas. Ele ainda tem dois anos de contrato com o clube espanhol.

O possível movimento faria sentido com a fase atual da MLS, que preza pela contratação de grandes estrelas. Rival do LAFC, o LA Galaxy está prestes a anunciar Marco Reus como nova contratação.

Ainda de acordo com o portal francês, se a contratação for fechada, Griezmann receberia o segundo maior salário da liga de futebol estadunidense, atrás apenas de Lionel Messi, do Inter Miami.