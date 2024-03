Lyon negocia com Real Betis por Abner, ex-Athletico

(Foto: Reprodução / X)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/03/2024 - 12:24 • Lyon (FRA)

Medalhista olímpico de 2021 com a Seleção Brasileira em Tóquio e ex-jogador do Athletico Paranaense, Lyon se aproxima da contratação de Abner Vinicius. O jogador tinha sido especulado no Botafogo, outro clube da rede de John Textor, mas será o novo reforço da equipe francesa.

Após a contratação de Luiz Henrique para o Botafogo, John Textor entra novamente em acordo com o Real Betis e levará o jovem brasileiro para atuar no Campeonato Francês. Abner foi adquirido pelo clube de Sevilha do Furacão em janeiro do ano passado. Com a camisa do time espanhol, Abner fez 39 jogos e agora enfrentará mais um desafio na carreira em outro país do Velho Continente.

O lateral de 23 anos ingressará ao Olympique Lyonnais a partir de julho de 2024, no início da próxima temporada e será a primeira contratação do clube para a temporada 2024/25. A oferta entre ambos os times foi de 8 milhões de euro (cerca de R$ 43,5 milhões). Segundo informações de Fabrizio Romano, o lateral esquerdo já acertou os termos pessoais e aguarda os últimos detalhes da negociação entre os clubes.