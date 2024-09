Luis Suárez anuncia aposentadoria da seleção do Uruguai e jogo de despedida

Suárez anunciou aposentadoria da seleção do Uruguai (Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 21:04 • Montevidéu (URU)

Luis Suárez anunciou nesta segunda-feira (2) que irá se aposentar da seleção do Uruguai. A última partida do atacante pela Celeste será na próxima sexta-feira (6), contra o Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O comunicado veio oi feito em uma coletiva de imprensa no Estádio Centenário, em Montevidéu.

▶️ Cristiano Ronaldo dá declaração forte sobre papel na seleção portuguesa

- É algo que vinha pensando, vinha analisando. Acho que é o momento indicado... será minha última partida pela seleção do meu país. Eu estava analisando isso. É a hora certa, é muito difícil. Posso jogar o último jogo pela seleção com tranquilidade, vou jogar com o mesmo entusiasmo do meu primeiro jogo em 2007 - disse Luisito.

- Sempre me ensinaram a me entregar pela minha seleção. Até sexta-feira, darei tudo de mim, não tenho o que me dosar em nenhum momento. Quero agradecer a todos, à torcida, pelas várias mensagens”, disse o jogador - completou o atacante, emocionado.

Os rumores da aposentadoria foram alimentados por uma publicação conjunta da seleção uruguaia e do jogador, com os dizeres “Suárez tem algo a dizer para vocês”. O atacante foi convocado para defender a seleção nos compromissos diante de Paraguai e Venezuela, mas encerrará o vínculo internacional após o primeiro jogo.

Luis Suárez representou o Uruguai por 17 anos, desde sua estreia em 2007. "El Pistolero" soma 69 gols em 142 jogos pela Celeste, e tem como momentos marcantes a campanha até a semifinal da Copa do Mundo de 2010 - na qual cometeu pênalti contra Gana nas quartas ao "defender" chute com a mão - e o título da Copa América em 2011.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Luis Suárez com a taça da Copa América de 2011, vencida pelo Uruguai (Foto: AFP)