Cristiano Ronaldo dá declaração forte sobre papel na seleção portuguesa

Cristiano Ronaldo foi condecorado pela Uefa no sorteio da Champions League 24-25. (Photo by Valery HACHE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 17:49 • Redação do Lance!

De volta aos selecionados de Portugal após a disputa da Euro, Cristiano Ronaldo deu uma declaração forte sobre o futuro no time nacional. Questionado acerca do papel na equipe de Roberto Martínez, o astro do Al-Nassr foi enfático: estar entre os reservas não é uma opção ponderada internamente.

-Sempre terei, até ao fim da minha carreira, o pensamento de que vou ser titular - afirmou Cristiano Ronaldo.

O lendário atacante português já experimentou a posição sob o comando de Fernando Santos na Copa do Mundo do Catar. A imprensa local, inclusive, chegou a noticiar uma discussão entre o comandante e o camisa sete.

Com a falta de resultados no Mundial, o experiente treinador deu lugar ao espanhol Roberto Martínez, com quem Cristiano Ronaldo tem sido titular. Durante a Eurocopa, CR7 foi alvo de críticas por conta do desempenho abaixo, mas respondeu aos comentários negativos.

-A crítica é ótima, se não houver, não há evolução. Sempre foi assim e não é agora que vai mudar. Tento ajudar o máximo que consigo, com o meu profissionalismo, com gols, assistências, disciplina e exemplo.

Cristiano Ronaldo em treinamento pela seleção portuguesa. (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

Aos 39 anos, Cristiano Ronaldo não vislumbra a aposentadoria antes de alcançar os mil gols na carreira. Porém, com relação às expectativas de atuar na próxima Copa do Mundo, se esquivou.

-Não posso responder a essa pergunta (se estará na Copa 2026), o momento é bom, vamos começar uma nova etapa e vamos viver este momento que é positivo, estou feliz de voltar à seleção.

Cristiano Ronaldo é esperado entre os titulares da seleção lusitana no duelo contra a Croácia, nesta quinta (5), às 15h45 (de Brasília), pela Nations League. Os companheiros do astro ainda enfrentam a Escócia nesta Data Fifa.