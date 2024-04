Liverpool chega a acordo verbal com substituto de Klopp, diz jornal

(Foto: PAUL ELLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/04/2024 - 10:55 • Liverpool (ING)

Segundo informações do jornal Sky Sports, Rúben Amorim, treinador do Sporting, já teria concordado verbalmente em colaborar com o Liverpool para suceder Jürgen Klopp, que estará de saída ao fim da temporada. Atualmente, o técnico de 39 anos está liderando o Campeonato Português e seu trabalho é admirado há muito tempo.

O contrato do técnico com o clube de Lisboa vai até 2026, e uma compensação de 15 a 20 milhões de euros está em discussão. O português poderá em breve assinar um contrato com os Reds até 2027 e, apenas uma semana atrás, ele declarou que não podia "garantir ficar no Sporting. Não posso dizer isso tão claramente quanto Xabi Alonso em Leverkusen."

Depois que Xabi Alonso saiu do mercado, Rúben Amorim emergiu como o principal favorito para comandar o vice-líder da Premier League. Segundo Fabrizio Romano, o técnico possui uma multa de 30 milhões de euros para clubes portugueses e 20 milhões para equipes estrangeiras. O Liverpool pretende chegar a um acordo e pagar 10 milhões de euros (R$ 54,6 milhões).

Este ano, o comandante está a caminho de conquistar o Campeonato Português e a Taça de Portugal com o Sporting. Após a vitória por 2 a 1 no clássico contra o Benfica, no sábado (6), a equipe de Alvalade está quatro pontos à frente do atual campeão na tabela e ainda tem um jogo a menos.