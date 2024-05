Luis Enrique lamenta decisão de Mbappé e aponta Real Madrid como provável destino: ‘Acho que está claro’

Luis Enrique nega má relação com Mbappé (FRANCK FIFE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/05/2024 - 12:36 • Paris (FRA)

Chegou ao fim uma das maiores histórias recentes entre jogador e clube. Com o fim de temporada se aproximando, Mbappé se despediu publicamente do Paris Saint-Germain e estará livre para assinar com novo clube.

O atacante tem como principal destino o Real Madrid, com quem sempre declarou querer jogar um dia na carreira. A nova história do futebol está cada vez mais perto de ser iniciada. Em entrevista coletiva, Luis Enrique, técnico do PSG, deu a entender que a Espanha será o próximo passo de Kylian.

- Eu entendo e posso entender sua decisão. Ele é uma lenda do clube, deu tudo pelo PSG e o clube deu tudo a ele. Desejo o melhor. Ele ainda não disse para onde está indo, mas acho que está claro. Não tenho mais nada a dizer. Sem queixas. Orgulho de ter vivido este ano com Mbappé - declarou.

Restam quatro partidas para o jogador encerrar o ciclo com a equipe parisiense de vez, incluindo a final da Copa da França, contra o Lyon. Em tom de despedida, Luis Enrique reforçou que a relação com Mbappé era boa e que não havia problemas.

- Apesar de terem tentado nos confrontar muitas vezes, e o próprio Kylian tenha negado, só posso falar bem dele. É uma pessoa próxima, otimista, sempre com um sorriso, uma pessoa preparada para qualquer situação. Nota 10 como pessoa e como jogador de futebol - elogiou.

Já campeão da Ligue 1, o Paris Saint-Germain entra em campo neste domingo (12), contra o Toulouse. A bola vai rolar a partir das 16h (de Brasília).

