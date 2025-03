Luis Enrique vê o seu próprio time como azarão na disputa entre Liverpool e PSG, que se enfrentam nesta terça-feira (11), às 17h (de Brasília), na Inglaterra, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. Do lado francês, o treinador reconhece que sua equipe entra na partida em desvantagem no placar, apesar do bom desempenho no confronto de ida. No entanto, ele acredita na mística existente no mata-mata da competição continental.

Na entrevista pré-jogo, o espanhol afirma que o time francês entra em campo eliminado e os jogadores não podem esquecer disso.

— Neste momento estamos eliminados e a única coisa que podemos fazer é entrar em campo e vencer. Não acho que haja um jogador que não esteja ansioso para jogar. É uma motivação para nós como equipe e individualmente. É uma oportunidade de mostrar que podemos competir aqui — disse o treinador.

Mais uma tarde mágica em Champions League?💭

Além disso, Luis Enrique relembrou grandes momentos de superação de resultados na carreira, que espera ver repetido em Liverpool x PSG. O mais icônico foi o confronto entre Barcelona e PSG, pela edição da 2016/17 da Champions. Na ocasião, o treinador estava no comando do time catalão.

— Sempre há espaço para melhorar. Eu preferiria não ter recebido um 4 a 0 do PSG quando eu estava no Barcelona. Eu não prefiro isso, mas ao longo da minha carreira, eu vi que quando as situações são piores, eu não tenho medo delas, mas eu preferiria um resultado positivo, é claro — afirmou o técnico.

No jogo de ida, a equipe francesa atropelou o Barcelona na abertura do mata-mata da daquela edição. Di María, com dois gols, Cavani e Draxler marcaram 4 a 0 a favor dos mandantes.

Contudo, o Barça renasceu das cinzas no jogo de volta: 6 a 1 no Camp Nou, devolvendo a goleada, no jogo que entrou para a história como "La Remontada". Neymar foi o principal destaque da noite, e Sergio Roberto fez o gol decisivo aos 50 minutos do segundo tempo.

