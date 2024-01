Neste sábado (6), às 12h (horário de Brasília), o Atlético de Madrid visita o Lugo no Anxo Garro, na região da Galícia (ESP), em jogo válido pela fase de 16 avos de final da Copa do Rei. O Atleti estreia na competição neste estágio, enquanto os donos da casa já tiveram que superar Antoniano e Mirandés em jornadas anteriores. O jogo terá transmissão da ESPN 4 e do Star+.