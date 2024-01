A equipe virou o placar diante da Grécia por 2 a 1. Maria Sakkari, oitava do mundo da WTA, passou pela ex-número 1 do mundo, Angelique Kerber, por 6/3 6/0. Na sequência, Alexander Zverev, sétimo, aplicou um duplo 6/4 sobre Stefanos Tsitsipas, sexto do ranking, e na dupla mista Zverev voltou ao lado de Laura Siegmund derrotando Petros Tsitsipas e Sakkari por um duplo 6/3.