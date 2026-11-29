Lucas Halter marca de cabeça, Houston Dynamo vence e força jogo 3 na MLS
Ex-Botafogo balançou as redes no triunfo por 3 a 2 sobre o San Jose Earthquakes
O zagueiro Lucas Halter, ex-Botafogo, foi um dos protagonistas na vitória do Houston Dynamo por 3 a 2 sobre o San Jose Earthquakes, disputada neste sábado (28), pelo segundo confronto das oitavas de final da MLS. Com o resultado conquistado diante de sua torcida, a equipe texana igualou a série melhor de três partidas, após ter perdido o duelo de abertura por 1 a 0, e levou a decisão da vaga às quartas de final para o terceiro e decisivo jogo, que ocorrerá na casa do adversário.
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O gol anotado neste sábado marcou a segunda bola na rede de Halter em sua temporada de estreia no futebol norte-americano; o primeiro havia sido registrado há exatamente um mês, em 28 de outubro, diante do Seattle Sounders.
Pressionado pela necessidade de reverter a desvantagem no placar agregado, o Houston Dynamo iniciou a partida em ritmo intenso e construiu uma vantagem de dois gols logo nos primeiros minutos. Aos 6 minutos, Bogusz abriu o marcador com finalização de fora da área. Pouco depois, aos 13 minutos, Lucas Halter subiu livre para cabecear e ampliar o placar após assistência do meio-campista mexicano Héctor Herrera.
Na etapa complementar, o San Jose Earthquakes reagiu e chegou a igualar o confronto com gols de Bouda, aos 12 minutos, e Marie, aos 23. No entanto, nos acréscimos, aos 49 minutos do segundo tempo, Foster marcou o gol decisivo que assegurou o triunfo dos mandantes.
Repercussão e parceria com Héctor Herrera
Após o apito final, o defensor brasileiro celebrou a importância do gol para a manutenção do clube na disputa pelo título da liga norte-americana e destacou a parceria construída com o veterano Héctor Herrera dentro e fora de campo:
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— Momento muito especial na minha vida profissional. Um gol muito importante para mim e para a nossa equipe, garantindo que a gente continue vivo na briga pela classificação pras quartas da MLS. A gente precisava impor o nosso ritmo de jogo desde o início para pressionar o adversário e aproveitar o fator casa, e foi exatamente isso que conseguimos fazer. No segundo tempo, voltamos um pouco desligados e acabamos cedendo o empate, mas conseguimos garantir a vitória no finalzinho. Pude marcar mais um gol e, apesar de ser zagueiro e ter a obrigação defensiva como prioridade, sempre gostei de ir pro ataque e tentar o gol, e graças a Deus saiu mais um na hora certa. Agradecer toda a equipe pelo empenho e ao Hector pela assistência. É um grande amigo que fiz aqui no clube, um cara com grande história no futebol, Copa do Mundo, e que vou levar para a vida. Agora é descansar e já pensar no próximo jogo — afirmou Halter.
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