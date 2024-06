Livre no mercado, Raphael Varane pode ter destino surpreendente na carreira

Varane em coletiva de imprensa pela seleçõa da França. (Foto: Franck Fife/AFP)







Publicada em 28/06/2024 - 19:08

Multicampeão da Champions Legue pelo Real Madrid, Raphael Varane gera interesse de múltiplos clubes no mercado europeu. Após passagem sem grande destaque no Manchester United, o zagueiro francês está livre no mercado e conversa com o Calcio Como, clube italiano que foi promovido à elite do futebol do país na última temporada.

O possível destino de Varane

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o defensor estará na Itália nos próximos dias para acertar valores e termos contratuais com a equipe. O ex-jogador espanhol Cesc Fàbegras, treinador do clube, também conversará com o zagueiro na ocasião.

Após 21 anos longe da elite do futebol italiano, o Calcio Como apresenta um projeto ambicioso para se manter relevante. Com Thierry Henry e Cesc Fàbegras como acionistas, o Como foi vice-campeão da Serie B em 2023/24 e busca assinar com Varane para reforçar o sistema defensivo.

O elenco atual conta com nomes como os brasileiros Gabriel Strefezza, atacante com longa passagem no futebol italiano, e o zagueiro Fellipe Jack, que está emprestado pelo Palmeiras. Além disso, o experiente atacante Andrea Belotti, com passagens por Roma, Torino e Fiorentina, foi anunciado como novo reforço para a próxima temporada.

Varane em treino pela seleção da França. (Foto: Franck Fife/AFP)

