Nesta quinta-feira (06), Liverpool e Tottenham se enfrentam pela segunda partida da semifinal da Copa da Liga Inglesa. O duelo será disputado em Anfield, na casa do Liverpool, na Inglaterra. A bola rolará às 17h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

Na primeira partida do duelo Tottenham e Liverpool, jogando em seus domínios, os Spurs se saíram melhor e largou o confronto na frente, ganhando o jogo por 1 a 0 e jogando a pressão para os Reds. Em busca da final, o time de Londres joga pelo empate, enquanto o Liverpool precisa vencer por dois gols ou mais, visando a classificação direta. Caso ganhe por um gol de diferença, o jogo irá para as penalidades.

Liverpool e Tottenham já se enfrentaram três vezes nesta temporada, sendo duas vitórias dos Reds e uma vitória dos Spurs (Photo by Glyn KIRK / AFP)

Sob pressão no confronto, o Liverpool vive boa fase na temporada e pode usar isso como combustível para embalar no duelo e buscar a virada. Desde o duelo da ida pela Copa da Inglaterra contra o Tottenham, os Reds jogaram sete jogos, venceram cinco, empataram um e saiu derrotado em uma partida, sendo essa jogando com o time reserva na Champions League, competição que já estava com a classificação encaminhada.

O Tottenham, por outro lado, não vive uma fase tão boa assim. O time faz temporada bem abaixo do esperado, porém, o time de Postecoglou vem de bons resultados nas partidas mais recentes, vencendo três e perdendo uma. O maior problema do clube de Londres é a campanha fraca na Premier League. A equipe ocupa a 14ª posição e vinha em uma sequência de derrotas, até vencer a última partida contra Brentford.

✅ FICHA TÉCNICA

LIVERPOOL X TOTTENHAM

SEMIFINAL - COPA DA LIGA INGLESA

📆 Data e horário: quinta-feira, 06 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Anfield, em Liverpool, na Inglaterra

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)

LIVERPOLL: Alisson; Conor Bradley, Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch, Mac Allister e Szoboszlai; Mohamed Salah, Gakpo e Luis Díaz

TOTTENHAM: Antonín Kinsky; Pedro Porro, Archie Gray, Ben Davies e Spence; Bissouma e Rodrigo Bentancur; Mikey Moore, Kulusevski e Heung-min Son; Richarlison.

