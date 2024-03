Saiba onde assistir e as prováveis escalações de Liverpool x Manchester City, pela Premier League (Foto: Arte Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/03/2024 - 05:55 • Liverpool (ING)

Liverpool e Manchester City se enfrentam neste domingo (10), pela 28ª rodada da Premier League. A bola vai rolar a partir das 12h45 (hora de Brasília), no Anfield, em Liverpool (Inglaterra), com transmissão da ESPN e Star+.

O jogo tem caráter decisivo para a disputa do Campeonato Inglês. Isso porque o vencedor do duelo fica com a liderança da competição. Vale lembrar que o Arsenal venceu seu jogo no sábado (9) e, por isso, é o líder provisório do campeonato.

✅ FICHA TÉCNICA

Liverpool x Manchester City

Premier League - 28ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 10 de março de 2024, às 12h45 (hora de Brasília)

📍 Local: Anfield, em Liverpool (Inglaterra)

📺 Onde assistir: ESPN (TV paga) e Star+ (serviço de streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LIVERPOOL (Técnico: Jürgen Klopp)

Kelleher; Conor Bradley, Ibrahima Konate, Van Dijk e Andy Robertson; Endo, Mac Allister e Szoboszlai; Mohamed Salah, Luis Diaz e Darwin Núñez.

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Kyle Walker, Ruben Dias, Nathan Ake e John Stones; Rodri, Bernardo Silva e Kevin de Bruyne; Phil Foden, Doku e Erling Haaland.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Jurgen Klopp e Pep Guardiola devem se enfrentar pela última vez na Premier League (Foto: Glyn KIRK / AFP)