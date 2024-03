Havertz marca no fim, Arsenal vence e assume a liderança da Premier League

Declam Rice e Kai Havertz marcaram os gols do Arsenal diante do Brentford (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/03/2024 - 17:03 • Londres (ING)

A Premier League tem um novo líder, mesmo que provisório. Trata-se do Arsenal, que venceu o Brentford por 2 a 1 no Emirates Stadium, com gol no final do jogo. Declan Rice e Kai Havertz balançaram as redes para os Gunners; Yoane Wissa marcou para o Brentford.

Com este resultado, o Arsenal vai aos 64 pontos na Premier League e assume a ponta da competição. O gostinho do topo da tabela deve durar pouco, no entanto. Isso porque Liverpool e Manchester City de enfrentam neste domingo (10). O time que vencer o duelo assume a ponta da competição.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

Ao melhor estilo "rolo compressor", que o Arsenal vem imprimindo nos últimos jogos, o time de Arteta empurrou o adversário contra o próprio campo desde o começo do jogo. O gol, no entanto, demorou a sair, se comparado com a intensidade da pressão colocada pelos Gunners.

Aos 19 minutos, Declan Rice recebeu cruzamento preciso de Ben White e finalizou com um belo cabeceio, abrindo o placar para os donos da casa.

Kai Havertz marcou o gol que garantiu a vitória (e a liderança) para o Arsenal (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

No final do primeiro tempo, porém, o Brentford frustrou a torcida do Arsenal ao empatar a partida, se aproveitando de uma falha grotesca do goleiro Ramsdale. O defensor errou na saída de bola, demorou para fazer o lançamento e acabou travado por Wissa, que desviou a bola para dentro do gol.

Na segunda etapa, a pressão do Arsenal seguiu, mas o time de Londres não conseguia retomar a vantagem no placar. Até que Kai Havertz, aos 31 minutos do segundo tempo, surgiu para garabntir a vitória para os Gunners: o meia recebeu novo cruzamento de Ben White e cabeceou no meio dos zagueiros, sem chance de defesa.

✅ O QUE VEM POR AÍ?

O Arsenal volta a campo na terça-feira (12), às 17h (hora de Brasília) para enfrentar o Porto pela UEFA Champions League. O jogo acontecerá na Inglaterra. Na ida, o time português venceu por 1 a 0. Assim, vitória do Arsenal por um gol de diferença leva a decisão da vaga para a prorrogação e, persistindo o empate, para a disputa de pênaltis; vitória do Arsenal por dois ou mais gols de diferença dá a vaga nas quartas de final da competição aos ingleses.