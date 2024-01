O time de Jürgen Klopp faz uma campanha espetacular no Campeonato Inglês (perdeu apenas uma partida) e lidera a classificação com 48 pontos. Os Blues, por sua vez, fazem uma campanha decepcionante: o time de Londres ocupa apenas a 10ª posição na tabela, com 31 pontos; a distância para a 5ª posição, que garante vaga direta à Liga Europa da próxima temporada, é de nove pontos.