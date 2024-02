As dificuldades impostas pelo Luton na primeira etapa fizeram do Liverpool um time pouco agressivo, com dificuldades de chegar à área adversária e criar chances claras de gol. Entretanto, o gol não abateu a equipe de Klopp, que aos poucos foi descobrindo a melhor maneira de bater a marcação-pressão do adversário, com tabelas e ultrapassagens.