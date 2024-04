Veja os tópicos da reunião entre organizada do Corinthians e Augusto Melo

Corinthians não vence há quatro jogos (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/04/2024 - 10:22 • São Paulo (SP)

Principal torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel divulgou em nota os assuntos discutidos na reunião com Augusto Melo, presidente do clube, e Sergio Moura, diretor de marketing, na noite da última quinta-feira (25), no Parque São Jorge.

A reunião teve como tópicos centrais a avaliação do desempenho, gestão financeira do clube e planejamento da direção para a temporada 2024.

Em nota, a organizada afirmou que vai "seguir os próximos passos para que seja apresentado um plano de ação estruturado para sairmos dessa situação". Na sequência, prometeu apoio incondicional durante as partidas, mas sem deixar de cobrar melhorias no futebol do clube.

Após a derrota para o Argentinos Juniors por 1 a 0, o Corinthians chegou à marca de quatro partidas sem vitórias (e sem gols). Pressionado, António Oliveira balança no cargo e necessita de uma resposta rápida para permanecer à frente do comando técnico da equipe.

Buscando retomar o caminho das vitórias, o Timão recebe o Fluminense neste domingo (28), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Com apenas um ponto conquistado em três rodadas, o time ocupa atualmente a 18ª posição na tabela de classificação.

CONFIRA A NOTA DIVULGADA PELA ORGANIZADA

GAVIÕES SE REÚNE COM DIRETORIA DO CORINTHIANS E EXIGE POSICIONAMENTO SOBRE MOMENTO ATUAL DO CLUBE

Nesta quinta-feira (25), a diretoria do Gaviões da Fiel esteve no Pq. São Jorge em reunião com o presidente Augusto Melo e o diretor de marketing Sergio Moura, para exigir um posicionamento à Fiel Torcida sobre as medidas que serão tomadas sobre o atual momento do clube.

Confira abaixo os principais assuntos da reunião:

- gestão da equipe administrativa - medidas que serão tomadas para desvios de condutas dos dirigentes, enfatizando o caso do diretor de futebol Rubens Gomes

- gestão financeira do clube e, em especial, do departamento de futebol

- planejamento da direção de futebol para a temporada de 2024

- avaliação do desempenho do elenco

Seguimos acompanhando os próximos passos para que seja apresentado um plano de ação estruturado para sairmos dessa situação atual.

O apoio durante os 90 minutos de jogo não faltará, mas também não deixaremos de cobrar as ações necessárias em prol do que é melhor para o Corinthians.

Corinthians está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro (Foto: Fotobairesarg/AGIF)