Liverpool prepara oferta para contratar sucessor de Alisson

Liverpool enviará proposta para o Valencia (Foto: Transfermarkt)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/08/2024 - 20:19 • Liverpool (ING)

O goleiro Giorgi Mamardashvili, do Valencia, é o novo alvo do Liverpool. Os ingleses preparam uma oferta de 30 milhões de euros (cerca de 180 milhões de reais na cotação atual), para contratar o jogador. A informação é do jornalista Fabrízio Romano.

➡️Liverpool define preço para vender astro do time

A ideia é que o georgiano, de 23 anos, seja emprestado, em um primeiro momento, e assuma o gol dos "Reds", na temporada 2025/2026. O atleta concordou com os termos do Liverpool e vê com bons olhos o empréstimo.

Um dos possíveis destinos para Mamardashvili é o Bournemouth, que também disputa a Premier League. O clube é conhecido por ser o principal destino de jogadores emprestados na elite inglesa.

Defendendo as cores do Valencia desde a temporada 2021/2021, Mamardashivili disputou 100 jogos com a camisa do clube espanhol. O mesmo disputou a Eurocopa 2024, pela Geórgia, e ajudou a seleção a avançar até as oitavas de final da competição.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O brasileiro Alisson, titular da posição, apesar de ter contrato até 2027, é alvo de clubes sauditas e não deve cumprir todo o seu contrato com o clube inglês. Na última temporada, o goleiro sofreu com lesões e desfalcou o Liverpool em 19 partidas.

Marmadashvili deseja se transferir ao Liverpool nesta janela de transferências (Foto: Reprodução)