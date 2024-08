Liverpool define preço de R$ 360 milhões para vender astro do time

Time do Liverpool comemora gol em Anfield. (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/08/2024 - 14:18 • Merseyside (ING)

Prestes a iniciar a temporada 2024-25, o Liverpool vê crescer o interesse em um dos principais nomes do time, o colombiano Luis Díaz. Alvo do Barcelona após a recusa do Athletic Bilbao em vender Nico Williams, o atacante teve o preço definido em 60 milhões de euros pela diretoria dos Reds. Ou seja, ele só deixará o time inglês caso alguma proposta alcance o valor.

De acordo com o portal The Athletic, da Inglaterra, o Liverpool estaria aberto a negociar o jogador a partir do valor. O Barcelona enxerga Luis Díaz como o principal “plano B” ao atacante Nico Williams, destaque do tetracampeonato da Espanha na Eurocopa 2024: o jovem seguirá na equipe basca por mais uma temporada, e inclusive, foi confirmado como o camisa 10 do time.

Destaque na última temporada pelo Liverpool, o sul-americano somou 51 jogos, com 13 gols e cinco assistências na temporada 2024-25. Além dos bons números recentes, o atacante foi destaque na campanha finalista da Colômbia na Copa América 2024.

Desde que chegou ao time, Luis Díaz registra 24 gols e 11 partidas em 98 partidas.

Luis Díaz em ação com a camisa do Liverpool. (Foto: AFP)

Após fechar com Dani Olmo, o Barcelona tem planos concretos para reforçar a ala esquerda. Porém, a imprensa espanhola acredita que o time só conseguirá ser agressivo no mercado após se desfazer de peças do elenco. O brasileiro Vitor Roque, por exemplo, já teve sua saída confirmada pelo clube e a expectativa é que a venda gere caixa para movimentações na janela de transferências

