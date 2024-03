Liverpool dá show em goleada, Leverkusen luta pela invencibilidade na temporada… Os resultados do dia na Liga Europa

Liverpool goleia Sparta Praga e está a um passo das quartas de final da Liga Europa (MICHAL CIZEK / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/03/2024 - 19:01 • Praga (CZE)

As disputas pela ida das oitavas de final da Liga Europa foram disputadas nesta quinta-feira (7), com destaque para o 'baile' do Liverpool, de Jürgen Klopp, e o empate heróico do Bayer Leverkusen. Em seis partidas, quatro terminaram com vitória, em um total de 25 gols.

Os duelos de volta estão marcados para a próxima semana, na quinta-feira (14), a partir das 14h45 (de Brasília).

AULA DE FUTEBOL!

Jürgen Klopp é um dos melhores técnicos da atualidade e, mesmo com diversos jogadores lesionados e a presença de jovens no time principal, está fazendo o Liverpool render um bom desempenho em campo.

Contra o Sparta Praga, da República Tcheca, os Reds aplicaram uma sonora goleada de 5 a 1, confirmando o favoritismo ao título da Europa League. Fora de casa, o resultado coloca os ingleses a um passo da classificação, a ser resolvida no Anfield.

Darwin Núñez, duas vezes, Luis Díaz, Mac Allister e Szoboszlai foram os goleadores da partida. Com a vitória, o Liverpool ultrapassou a marca dos mil gols marcados na era Jürgen Klopp, totalizando 1003 em 474 partidas, em nove anos.

Luis Díaz foi o autor do terceiro gol do Liverpool na goleada sobre o Sparta Praga (MICHAL CIZEK / AFP)



FOI POR POUCO!

Sensação da temporada europeia, o Bayer Leverkusen encarou o Qarabag, do Azerbaijão, fora de casa, e por pouco não deixou escapar uma marca histórica.

Em 2023/24, sendo representado por oito meses, o time comandado por Xabi Alonso ainda não sofreu uma derrota. No duelo das oitavas de final, o Qarabag abriu 2 a 0 no placar, despertando o nervosismo nos alemães, não só pela marca de invencibilidade, mas também pela vaga na próxima fase podendo se tornar mais difícil.

Apesar disso, o Leverkusen reagiu e diminuiu aos 25 minutos do segundo tempo, com Wirtz, e encontrou o empate salvador nos acréscimos, aos 47', com Patrik Schick.

Leverkusen encontra empate nos acréscimos, contra Qarabag (GIORGI ARJEVANIDZE / AFP)



Confira os resultados do dia na Liga Europa

Sparta Praga 1x5 Liverpool

Qarabag 2x2 Bayer Leverkusen

Olympique de Marseille 4x0 Villarreal

Benfica 2x2 Rangers

Milan 4x2 Slavia Praha

Freiburg 1x0 West Ham

