O primeiro tempo foi marcado pelo domínio do Liverpool, que terminou a etapa com dois gols a frente e um pênalti perdido. Aos 23 minutos, Jota foi persistente para passar pela linha de defesa adversária e foi premiado com o gol. Tempo depois, foi a vez de Conor Bradley, lateral que assistiu Jota no primeiro gol, balançar as redes dos Blues e ampliar o placar. Ainda na reta final do primeiro tempo, Darwin Núnez perdeu um pênalti que poderia deixar o resultado ainda mais elástico.