Lionel Messi revela em qual clube vai se aposentar

Escrito por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 14:44 • Rio de Janeiro

Lionel Messi, camisa 10 do Inter Miami e da Seleção Argentina, afirmou em entrevista à ESPN da Argentina que o clube da Flórida será o último de sua carreira. A Lenda ex-Barcelona tem contrato com o time de David Beckham até dezembro de 2025 e lidera a Conferência Leste na atual temporada da MLS.

Além da declaração, o argentino de 36 anos admite ainda não estar pronto para pendurar as chuteiras, possibilitando uma possível renovação com a equipe estadunidense.

- O Inter Miami será meu último clube, sim. A partir de hoje, será o último. Adoro jogar futebol, tento disfrutar muito mais de tudo porque tenho consciência de que cada vez falta menos. Não estou pronto para deixar o futebol. Fiz isso a vida toda. - disse Lionel Messi, em entrevista à ESPN.

Messi é o jogador com mais Bolas de Ouro na história, com 8 premiações no total e ajudou a seleção a conquistar a Copa do Mundo de 2022. Os azuis-celestes estreiam na Copa América no dia 20 de junho, contra o Canadá no grupo A da competição sulamericana, com Chile e Peru completando.

(Foto: Brennan Asplen/AFP)