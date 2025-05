Fortaleza está escalado para receber o Colo-Colo na Libertadores

Fortaleza e Colo-Colo se enfrentam nesta terça-feira (6), às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores de 2025. O duelo acontece na Arena Castelão, em Fortaleza. O Tricolor já está escalado para o embate.

Escalação do Fortaleza

Com quatro pontos no grupo, o Fortaleza recebeu a vitória na partida cancelada diante dos chilenos, pela segunda rodada, como determinou a Conmebol. Assim, o Tricolor ocupa a terceira posição na chave E. Vojvoda tem desfalques relevantes, como Ávila, Tinga, Diogo Barbosa e Moisés.

O time cearense vem de empate em 0 a 0 com o São Paulo, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. O Fortaleza entra em campo com: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Rossetto e Emmanuel Martínez; Marinho, Deyverson e Breno Lopes.

Partida entre São Paulo e Fortaleza, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

Em nova escalação com uma linha de quatro defensores, Vojvoda escolheu três meio-campistas e armou o ataque com Marinho e Breno Lopes nas pontas. No comando do ataque, o técnico optou por Deyverson em vez de Lucero.

Esta será a partida de número 300 de Vojvoda no comando do Leão. No último domingo (4), o argentino completou também quatro anos como técnico do clube.

Escalação do Colo-Colo

O Colo-Colo tem dois pontos e é o lanterna da chave no torneio internacional. Punida pela Conmebol, a equipe não poderá ter torcedores na partida.

Buscando uma recuperação dentro da chave, o time de Jorge Almirón vai a campo na Arena Castelão com os seguintes nomes: Cortés; Isla, Amor, Saldivia, Vegas e Wienberg; Aquino, Pavez, Vidal e Cepeda; Javier Correa.