Libertadores: Bucaramanga vence o Racing e lidera grupo do Fortaleza

Pelo Grupo E da Libertadores, o mesmo do Fortaleza, o Racing, da Argentina, perdeu para o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, na noite desta quinta-feira (10). Jogando fora de casa, o time colombiano fez 2 a 1, (gols de Pons e Sambueza para o Bucaramanga e Barrios para o Racing), foi a quatro pontos e assumiu a liderança da chave.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Fortaleza, derrotado em casa na estreia na Libertadores pelo Racing, ainda não pontuou na competição. O time cearense entra em campo também nesta quinta-feira, quando vai enfrentar o Colo Colo, do Chile.

Atual campeão da Copa Sul-Americana, o Racing chegou para o jogo contra o Bucaramanga embalado pela vitória fora de casa na primeira rodada, mas não conseguiu impor o favoritismo.

continua após a publicidade

Após um primeiro tempo sem grandes emoções, a equipe colombiana voltou para a etapa final decidida a levar a vitória para casa. Aos 9 minutos, o atacante Luciano Pons recebeu cruzamento livre na área e só teve o trabalho de cabecear longe do alcance do goleiro Arias.

➡️ Clubes brasileiros caminham para estourar ‘bolha’ financeira com gastos insustentáveis

Dez minutos mais tarde, o Bucaramanga deu uma aula de como efetuar um contra-ataque. Após escanteio para o Racing, a equipe colombiana precisou de quatro toques para chegar novamente na área do time argentino. Sambueza saiu na cara de Arias e chutou no canto, sem chances de defesa para o arqueiro do Racing.

continua após a publicidade

Os donos da casa tentaram uma pressão para tentar diminuir o placar, mas com muita desorganização. Nos acréscimos, após bate e rebate na área do time colombiano, Barrios chutou no ângulo e diminiu para o Racing.