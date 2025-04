Colo-Colo recebe Fortaleza na Libertadores em temporada instável

Colo-Colo-CHI e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (10), no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola a partir das 21h (de Brasília). Os chilenos vivem uma temporada instável e ocupam o meio da tabela no campeonato nacional.

Na estreia pela Libertadores, o Colo-Colo empatou em 3 a 3 com o Atlético Bucaramanga-COL. Assim como o Fortaleza, o clube busca sua primeira vitória nesta edição para seguir na briga por uma vaga nas oitavas.

Colo-Colo x Fortaleza: a fase dos chilenos

Vencedor do último Campeonato Chileno, o time de Jorge Almirón é apenas o décimo colocado na edição desta temporada. São duas vitórias, um empate e duas derrotas, totalizando sete pontos. O líder, Coquimbo Unido, tem 14 pontos e está invicto (quatro triunfos e duas igualdades).

O Colo-Colo vem de cinco jogos sem perder, mas os três últimos foram empates. Além do Campeonato Chileno e da Libertadores, aconteceram partidas pela Copa Chile. No torneio, dividido em grupos, o rival do Tricolor é o segundo colocado da chave B, com oito pontos e uma rodada a ser disputada.

Analisando os atletas, o artilheiro na temporada é o atacante argentino Javier Correa, que soma seis gols e tem ainda uma assistência. O elenco também conta com o lateral Mauricio Isla e o volante Arturo Vidal.

Os três citados acima devem ser titulares contra o Fortaleza. Jorge Almirón tende a escalar o time em um 4-2-3-1, repetindo o que fez ao visitar o Atlético Bucaramanga. No 3 a 3, Correa marcou duas vezes e Isla fez um dos gols.

Meio-campista Arturo Vidal é jogador do Colo-Colo (Divulgação/Colo-Colo)

Agenda do Fortaleza

Depois de enfrentar os chilenos, o rival do Tricolor pelo Brasileirão será o Internacional. O duelo acontecerá no domingo (13), na Arena Castelão. Os gaúchos vêm de triunfo por 3 a 0 contra o Cruzeiro.