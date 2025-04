Lewandowski se aproxima de marca histórica pelo Barcelona

Artilheiro do Barcelona, Lewandowski se aproxima de uma marca histórica com a camisa do clube catalão desde sua chegada na Espanha. Diante do Leganés, o centroavante pode chegar a marca de 100 gols marcados pelos culés.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Além disso, Lewandowski tem a chance de igualar a marca de Juan Manuel Asensi, que marcou 101 gols na história do clube e é o 18º maior artilheiro do Barcelona. Além disso, o camisa nove busca se isolar ainda mais na artilharia da La Liga.

continua após a publicidade

Artilheiro do Campeonato Espanhol em 2022/2023, Lewandowski busca o Troféu Pichichi pela segunda vez. O centroavante soma 25 gols e possui três de vantagem sobre Kylian Mbappé restando sete jogos para o fim da competição.

Além disso, o polonês ainda sonha com a artilharia da Champions League, onde tem 11 gols marcados e é o segundo melhor marcador na temporada. O jogador está atrás apenas de Raphinha, que é seu companheiro no elenco e balançou as redes 12 vezes no torneio.

continua após a publicidade

Na atual temporada, Lewandowski vive sua melhor fase desde que foi contratado pelo Barcelona, tendo feito 40 gols. No entanto, o polonês ainda está longe dos 55 gols feitos com a camisa do Bayern de Munique em 2019/2020, o que representa os melhores números individuais da carreira do atleta.

Com uma média de quase um gol por partida, o atacante também pode deixar para trás nomes importantes na artilharia da história do Barcelona, como Neymar e Evaristo de Macedo. Os brasileiros balançaram as redes 105 vezes com a camisa do clube catalão.

Neste sábado (12), o Barcelona visita o Leganés, às 16h (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. O rival da equipe de Hansi-Flick está na zona de rebaixamento e possui a 3ª pior defesa da La Liga, o que indica uma fragilidade no último setor a ser explorada por Lewandowski.