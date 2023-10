E o Radomiak conta com um atacante luso-brasileiro que conhece bem o clássico do final de semana. Trata-se de Leonardo Rocha. Na equipe desde o início deste ano, o jogador soma 25 jogos (14 como titular) e sete gols anotados. E foi ele quem marcou no último duelo com o Korona Kielce. O atleta relembrou momento e projeta mais um difícil encontro entre as equipes.