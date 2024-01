Neste domingo (14), às 16h45 (horário de Brasília), o Paris Saint-Germain visita o Lens no Stade Félix-Bollaert, em Lens (FRA), em jogo válido pela 18ª rodada da Ligue 1. O time de Kylian Mbappé lidera com tranquilidade a competição, tendo 40 pontos em 17 jogos. Já os mandantes ainda não repetiram o mesmo desempenho da última temporada e estão em oitavo, com apenas 26 pontos. O jogo terá transmissão da ESPN 3 e do Star+.