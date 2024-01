- A gente é muito é grato a ele. Ele fez um esforço enorme para vir do Athletico-PR para o Flamengo. Foi extremamente decisivo nas campanhas da Copa do Brasil e da Libertadores de 2022. Há diversas defesas, e a última que lembro é na falta do Terans, no fim do jogo. Parece fácil do jeito que ele defendeu, mas como o Maia (preparador de goleiros) diz: toda bola é defensável a partir da leitura e do teu posicionamento. Então parece fácil pela qualidade e pela leitura. Por todos os aspectos que o Santos traz. Goleiro de caráter, extremamente profissional e dedicado. Mesmo com a negociação em curso praticamente finalizado, ele está aqui se dedicando. Só agradecer muito ao Santos - afirmou Bruno Spindel.