Lenda do Manchester United rasga elogios a Mainoo: ‘Dez vezes mais jogador que eu’

Escrito por Lance! • Publicada em 28/05/2024 - 11:11 • Manchester (ING)

Paul Scholes, ex-jogador e lenda do Manchester United, fez declarações a respeito de Kobbie Mainoo, jovem revelação dos Red Devils que ganhou espaço no elenco principal nessa temporada, além de marcar um dos gols da vitória sobre o Manchester City, na final da Copa da Inglaterra no último sábado (25).

Li algumas comparações entre mim e esse garoto na semana passada. Não perca tempo, ele é dez vezes mais jogador que eu era aos 19 anos - afirmou Paul Scholes.

O comentário de Scholes foi divulgado nas redes sociais do lendário meio-campista, que marcou 155 gols com a camisa do clube tricampeão da Champions League. Atualmente ele trabalha como auxiliar técnico do Manchester United.

Simplesmente adoro a forma como ele recebe a bola, a calma, a consciência do que o rodeia e, claro, os grandes golos nos grandes jogos. Esse garoto é especial - concluiu.

Mainoo marcou o segundo gol do título da Copa da Inglaterra (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

Essencial na equipe de Erik ten Hag, Mainoo possui contrato em Old Trafford até 2027, e atuou 32 vezes pelo em todas as competições nesta temporada, marcando cinco gols e dando uma assistência.

Com o título da FA Cup, o Manchester United carimbou sua vaga para a Europa League e irá disputar competições europeias na próxima temporada. Mesmo o desempenho dos Red Devils terem sido abaixo na Premier League, ocupando o 8° lugar, a vitória sobre a equipe de Pep Guardiola no 'derby' possibilitou a ida ao torneio internacional.