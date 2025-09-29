Lenda alemã opina sobre contratação da Premier League: ‘Encontrou um idiota para pagar’
Rummenigge afirmou que Bayern de Munique não quis seguir negociação pelo alto valor
A contratação de Woltemade pelo Newcastle por 85 milhões de euros (cerca de R$ 500 milhões) gerou reações na Alemanha. O ídolo e antigo diretor do Bayern de Munique, Karl-Heinz Rummenigge, criticou os valores e afirmou que o clube bávaro desistiu da negociação por conta dos pedidos do Stuttgart, ex-clube do atacante.
A ida de Woltemade para o Newcastle balançou os jornais alemãs. O Newcastle pagou cerca de 80 milhões (cerca de R$ 500 milhões) para contar com os talentos do jogador, valor que Karl-Hein Rummenigge, ídolo e ex-diretor do Bayern de Munique achou um absurdo. Na verdade, o Bola de Ouro de 1980 e 81 afirmou que o Stuttgart saiu por cima, já que encontrou um "idiota" para pagar o preço.
Rummenigge afirma que o Stuttgart foi o "malandro"
Conhecido por não suavizar opiniões, o ex-jogador criticou o preço pago pelos ingleses e reforçou que o Bayern desistiu do negócio por considerar as exigências fora da realidade. Rummenigge é membro do conselho de supervisão do Bayern e acompanhou de perto as tratativas. Segundo ele, o clube bávaro avaliou Woltemade, mas optou por não avançar diante dos altos valores pedido pelo Stuttgart.
– Quando a história do Woltemade e das exigências do Stuttgart vieram a público, eu, assim como Uli Hoeness, Herbert Hainer, Jan Dreesen e Max Eberl, dissemos: "Meus amigos, estamos chegando pouco a pouco a umas dimensões que não me parecem aceitáveis. Não deveríamos cumprir todas as exigências para contentar alguém, no caso os dirigentes do Stuttgart – disse Rummenigge, em entrevista ao canal "Bayerischer Rundfunk".
– Por fim, Woltemade foi para a Inglaterra por ainda mais dinheiro. Só posso parabenizar o Stuttgart por encontrar a um idiota, entre aspas, que pagou tanto dinheiro, porque não faríamos isso em Munique – completou o ex-atacante.
Woltemade foi contratado pelo Newcastle para substituir Alexander Isak, vendido ao Liverpool por 130 milhões de libras (cerca de R$ 950 milhões). O atacante alemão chega como aposta de longo prazo e, até agora, soma dois gols em cinco partidas, números considerados discretos para quem custou tanto dinheiro.
