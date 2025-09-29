No último domingo (28), o Comitê Disciplinar da FIFA puniu a seleção da África do Sul pela escalação irregular de Teboho Mokoena na partida contra Lesoto nas eliminatórias da Copa do Mundo. Os 'Bafana Bafana' violaram o Artigo 19 do Código Disciplinar da Fifa e perderam 3 pontos na disputa por vaga na Copa

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Teboho Mokoena começou a partida contra Lesoto como titular, mas já havia recebido cartões amarelos em duas ocasiões anteriores com a camisa da África do Sul nas Eliminatórias para Copa do Mundo

continua após a publicidade

Mokoena em ação pela África do Sul nas Eliminatórias (Foto: Reprodução)

O camisa 4 tomou cartão contra Benin, na primeira rodada, em 18 de novembro de 2023, e contra o Zimbábue, na quarta rodada, em 11 de junho do ano passado. Segundo as regras das Eliminatórias da CAF para a Copa do Mundo, um jogador é suspenso ao acumular dois cartões amarelos.

A seleção Sul-Africana superou o time de Lesoto por 2 a 0 em março pelas Eliminatórias para Copa do Mundo. Em campo, Ratomo e Jaylen Adams foram às redes já na segunda etapa. Entretanto, com a punição, o trinfo se transforma em uma derrota por 3 a 0. Além da perda de pontos, a Associação Sul-Africana de Futebol (SAFA), também terá que pagar uma multa de 10 mil francos suíços

continua após a publicidade

África do Sul na Copa do Mundo

África do Sul busca retornar à disputa da Copa do Mundo desde 2010, quando sediou e marcou uma das grandes edições da história dos Mundiais. Antes da punição, os 'Bafana Bafana' estavam na liderança do grupo C com 17 pontos.

Nas eliminatórias da CAF para a Copa do Mundo, somente a seleção vencedora de cada grupo garante vaga no Mundial. Com o revés e a perda dos 3 pontos, a equipe de Hugo Broos caiu para a segunda posição, ultrapassada por Benin. As duas últimas rodadas das Eliminatórias Africanas serão disputadas em outubro deste ano

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.