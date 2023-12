Nesta sexta-feira (29), às 16h45 (horário de Brasília), a Lazio recebe o Frosinone no Estádio Olímpico, em Roma (ITA), em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. Os Aquiloti, na nona colocação, querem vencer em vistas de recuperação na competição; já os Canarini, há quatro jogos sem vencer, precisam do triunfo para seguir longe da zona de rebaixamento. O jogo terá transmissão da ESPN e do Star+.