De férias no Brasil, Neymar embarcou em seu cruzeiro para o evento "Ney em Alto Mar" , que navegará por três dias. Sendo assim, os jornais internacionais estão repercutindo os dias de "farra" do jogador na embarcação.

Os principais jornais de Portugal, Argentina e França não deixaram de alfinetar Neymar. Eles ressaltaram que a contusão não impediu a diversão do brasileiro, que segue fazendo sessões de fisioterapia no navio.

Com vários shows ao vivo, festas e muita animação, Neymar marcou presença apesar de estar lesionado. Ele deixou seus problemas físicos de lado e embarcou na anunciada viagem de três dias pelo mar. No porto de Santos, recebeu, de muleta, mais de 3.000 pessoas.

Os jornais da Espanha também repercutiram os eventos de "Ney em Alto Mar". Porém, diferente dos outros países, os espanhóis "pegaram mais leve" com o jogador e priorizaram os vídeos de redes sociais que mostram bastidores do cruzeiro. Porém, a lesão não deixou de ser mencionada.

Como em todos os anos, Neymar passa as férias de Natal no Brasil com toda a família. Embora, desta vez, o atacante tenha chegado mais cedo do que certamente gostaria devido à lesão.

