Nesta sexta-feira (29), às 16h45 (horário de Brasília), a Inter de Milão visita o Genoa no Luigi Ferraris, em Gênova (ITA), em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. Os Nerazzurri fazem grande campanha e lideram a competição com 44 pontos, enquanto o Grifone está confortável em 13º, com 19. O jogo terá transmissão do Star+.