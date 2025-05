Lautaro Martínez revela se prefere Bola de Ouro ou Champions League

Destaque da Inter de Milão e um dos candidatos a Bola de Ouro na temporada, o atacante Lautaro Martínez concedeu entrevista coletiva na véspera da final da Champions League, contra o PSG. Segundo o argentino, a conquista do tetracampeonato da equipe italiana está acima de qualquer prêmio individual.



— Sempre digo que os prêmios individuais vão em segundo plano. Não me passa na cabeça esse prêmio. Não porque não quero ganhar, mas o objetivo principal é ganhar esse título que a Inter não ganha há 15 anos. Esse é o meu pensamento. O principal é que Inter e meus companheiros ajudem a que continuamos crescendo — disse Lautaro.



Artilheiro da Inter na Champions League, com oito gols, e em toda temporada com 22, Lautaro Martínez pode figurar como um dos jogadores cotados a receber o prêmio de melhor do mundo devido à boa temporada. O argentino lidera uma das forças ofensivas mais completas da Europa ao lado de Marcus Thuram.

Lautaro Martínez comemora gol contra o Bayern na Champions (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Vice-campeão na temporada 2022/23, conquistado pelo Manchester City, o camisa 10 da Inter tem a oportunidade de levantar a primeira Orelhuda da carreira, e a quarta dos italianos após 15 anos. Como líder e capitão da equipe, lida bem com a responsabilidade e destaca o preparo para o jogo decisivo.



— Seguramente serei o capitão. Terei mais responsabilidade, mas sempre digo que todas as partidas têm que ser uma final para nós. Obviamente essa é uma final verdadeira. Temos um rival à frente que respeitamos, mas nós não ganhamos (a Champions) há muitos anos e temos que pensar somente nisso para fazer uma grande partida — seguiu.

