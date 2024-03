Lautaro Martínez atinge marca expressiva pela terceira temporada seguida na Inter de Milão

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/03/2024 - 08:20 • Milão (ITA)

Apesar do pênalti perdido na eliminação da Inter de Milão diante do Atlético de Madrid, Lautaro Martínez faz uma temporada de destaque. Isso porque o argentino marcou 26 gols até o momento, somando todos os campeonatos. Alguns destes gols você pode conferir no vídeo do topo da página.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O que torna o número desta temporada ainda mais interessante, no entanto, é que Lautaro está a apenas três gols de fazer sua temporada mais artilheira no clube nerazzurri. Em 2022-2023, o atleta marcou 28 gols em 57 jogos disputados; na atual temporada, até o momento, o argentino fez 37 partidas.

Outro número ajuda a dar a real dimensão do feito: somente no Campeonato Italiano, o atacante balançou as redes 23 vezes, estatística que o coloca no topo da lista de artilheiros da competição. Lautaro também é o jogador que mais marcou gols no atual elenco da Inter de Milão, se somados ainda os dois gols marcados pela Champions League e um gol pela Copa da Itália.

Lautaro Martínez é o artilheiro da Inter de Milão na atual temporada do futebol europeu (Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP)

Lautaro Martínez defende a Inter de Milão desde a temporada 2018-2019, e defendeu a equipe italiana em 275 jogos, nos quais marcou 128 gols. Durante esse tempo no clube, conquistou um Campeonato Italiano (2020-2021), duas Copas da Itália (2021-2022 e 2022-2023) e três Supercopas da Itália (2021, 2022 e 2023).