Lampard pode treinar clube inglês na próxima temporada

Desempregado há um ano, Frank Lampard pode assumir o comando do Burnley, um dos rebaixados da Premier League para substituir Vincent Kompany, recém contratado pelo Bayern de Munique. A lenda do Chelsea atuou como treinador durante uma temporada e meia, e retornou em abril de 2023 para ser interino, mas sua estadia não durou dois meses.

O Burnley, 17° colocado da Premier League, não esperava a procura dos Bávaros pelo belga e precisou agir rapidamente no mercado. Segundo o jornal 'TBR Football', as negociações estão em andamento e os Clarets têm avaliado as suas opções e falado sobre o rumo que pretendem seguir, após a saída do Kompany.

Após a saída do clube inglês e possível chegada de Lampard, Kompany se mostrou entusiasmado com o futuro e a nova fase da carreira:

- Estou ansioso pela desafio no FC Bayern. É uma grande honra trabalhar para este clube, uma instituição no futebol internacional. Como treinador, você precisa representar o que é como pessoa: eu adoro ter a bola, ser criativo - e também precisamos ser agressivos e corajosos em campo. Estou ansioso para os aspectos mais fundamentais agora: trabalhar com os jogadores, formar uma equipe. Quando a base está estabelecida, o sucesso vem - disse o treinador do Bayern.

Apesar de ter se saído bem no à frente do Derby da Inglaterra, os dois últimos empregos de Frank Lampard foram em circunstâncias difíceis, como interino do Chelsea e técnico principal do Everton, que passa por problemas jurídicos e financeiros com a federação inglesa.