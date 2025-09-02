Guerra entre Rússia e Ucrânia interfere no vestiário do PSG

A Guerra entre Rússia e Ucrânia vem interferindo no vestiário do PSG com as presenças do goleiro Safonov e do zagueiro Zabarnyi. Em entrevista ao canal "Football 360", o defensor contratado na última janela de transferências comentou sobre a relação com o arqueiro e o clima entre os dois países.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Como companheiro de equipe, devo interagir com ele (Safonov) a nível profissional nos treinamentos e cumprir minhas obrigações. Enquanto a Guerra continuar, apoio plenamente o isolamento total do futebol russo no mundo.

continua após a publicidade

Desde o início da Guerra, os clubes russos estão impedidos de disputar competições europeias, como Champions League, Europa League e Conference League. A seleção também não realiza partidas oficiais, como Eurocopa ou Eliminatórias, uma vez que está proibida de estar na Copa do Mundo da Fifa.

Neste momento, Zabarnyi deixou o PSG para defender a Ucrânia nos dois jogos das Eliminatórias, na Data Fifa. A equipe do defensor enfrenta a França e o Azerbaijão em busca de uma vaga no Mundial de 2026.

continua após a publicidade

PSG na temporada 2025/2026

O PSG iniciou a temporada com a conquista do título da Supercopa da Europa sobre o Tottenham na disputa de pênaltis. Na Ligue 1, a equipe comandada por Luis Enrique tem 100% de aproveitamento com três vitórias em três partidas.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.