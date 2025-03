A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) divulgou na manhã desta segunda-feira a nova data para o confronto entre Barcelona e Osasuna, que não foi realizado devido ao falecimento do médico do time catalão casa há duas semanas. O jogo adiado, que é válido pela 27ª rodada de La Liga, foi remarcado para o dia 27 de março.

- Dentro do prazo estabelecido, em 13 de março, foi recebida uma comunicação oficial da Liga Nacional de Futebol Profissional propondo a data de 27 de março de 2025 para a partida. Especificamente, afirma que "Dada a complexidade e a falta de uma data certa e adequada para definir a partida suspensa sem afetar outras competições não organizadas pela LALIGA, a LALIGA deve propor como data única para encaixar a partida suspensa na 27ª rodada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, FÚTBOL CLUB BARCELONA – CLUB ATLÉTICO OSASUNA, quinta-feira, 27 de março de 2025 - diz uma parte do documento.

A nova data encontrada para o duelo é na quinta-feira após a Data Fifa, única possibilidade encontrada pela Federação por conta do calendário apertado. No entanto, a escolha não agradou o Barcelona devido às ausências que terá no elenco. O atacante Raphinha e o zagueiro Ronald Araújo estarão junto às seleções do Brasil e de Uruguai, respectivamente.

Raphinha pode desfalcar o Barcelona no jogo adiado (Foto: Haitham Al-Shukairi/AFP)

- Devido ao calendário oficial apertado, nos casos em que, por causa regulamentar, o árbitro suspenda uma partida antes do seu início ou término, a equipe visitante deverá permanecer na cidade onde o evento estiver sendo realizado ou em outra cidade suficientemente próxima do local onde a partida estiver sendo realizada, para que, cessada a causa que motivou tal suspensão, a partida possa ser realizada nas vinte e quatro horas subsequentes. Caso persista a situação que impediu a realização do jogo, o mesmo será realizado na primeira data em que os dois concorrentes puderem materialmente jogá-lo.

A Federação acatou a solicitação do Osasuna para a remarcação da partida. Já o Barcelona havia sugerido a realização no dia 21 de maio para não ser prejudicado na reta final do Campeonato Espanhol já que é líder com pouca diferença do vice-líder, o Real Madrid.

- É por isso que este Juiz de Competição CONCORDA: Em determinar a data da partida do Campeonato Nacional da Primeira Divisão entre as equipes F.C. Barcelona e Club Atlético Osasuna , oficialmente adiada em 8 de março, para 27 de março de 2025, no horário determinado pela Liga Nacional de Futebol Profissional.

O departamento jurídico do Barcelona considera recorrer à decisão e tem dois dias para acionar a justiça. No entanto, o regulamento da RFEF deixa claro que convocação de jogadores para seleções nacionais não é motivo para suspender ou adiar uma partida.

Relembre o jogo adiado de Barcelona x Osasuna

A partida que aconteceria entre Barcelona e Osasuna, pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol foi adiada para uma nova data (ainda não definida) devido a morte do médico da equipe blaugrana Carlos García, de 40 anos. O jogo estava marcado para às 17h (de Brasília) e, minutos antes da bola rolar, a comunicação do clube informou em nota o falecimento do funcionário.

"O FC Barcelona lamenta comunicar a triste notícia do falecimento do médico do time principal, Carlos Miñarro García, ocorrido nesta tarde. Por esse motivo, a partida entre o FC Barcelona e o CA Osasuna fica adiada até nova data. A diretoria e todos os trabalhadores e trabalhadoras do FC Barcelona desejam transmitir nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, acompanhando-os nos sentimentos neste momento tão difícil", disse o comunicado do clube.