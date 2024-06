Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/06/2024 - 13:58 • Madri (ESP)

Toni Kroos, na festa do título da Champions League, aproveitou um momento durante as comemorações do Real Madrid para anunciar que ele quer que Federico Valverde use o seu icônico número 8 na próxima temporada. O craque anunciou sua aposentadoria algumas semanas antes da final.

Assista o vídeo de anúncio de Toni Kroos:

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O meia alemão revelou, na terça-feira do dia 21 de maio, por meio de um comunicado oficial divulgado pelo clube espanhol, que deve pendurar as chuteiras após o encerramento da Eurocopa, disputada na Alemanha.

Kroos teve sua última atuação com a camisa do Real Madrid na decisão da competição europeia contra o Borussia Dortmund, onde os Merengues venceram por 2 a 0 em Wembley, com gols de Dani Carvajal e Vinícius Junior.

➡️ Real Madrid campeão: saiba tudo o que aconteceu antes, durante e após a final da Champions League

Ao todo, o volante deixa o clube com 465 partidas disputadas e 23 títulos conquistados, incluindo cinco Ligas dos Campeões e quatro Mundiais. Pela seleção, fez parte do grupo que faturou a Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil.

(Foto: JAVIER SORIANO / AFP)