Klopp dá resposta sobre oferta de assumir a seleção da Inglaterra

Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 12:24 • Rio de Janeiro

Desempregado desde o fim de seu ciclo com o Liverpool, Jürgen Klopp descartou uma proposta para substituir Gareth Southgate na seleção da Inglaterra. O treinador dos 'Três Leões' deixou o cargo após o vicecampeonato consecutivo na Eurocopa, desta vez para a Espanha.

De acordo com o jornal inglês 'The Guardian', o comandante alemão foi o principal relacionado para assumir o posto. Porém, ele afirma ter se distanciado do futebol após nove anos à frente dos Reds.

A Football Association (FA) informou, dois dias após perder a final da competição europeia, a saída do técnico inglês. Em sua jornada à frente do English Team, Gareth Southgate comandou o time em 102 ocasiões. Foram 64 vitórias, 20 empates e 18 derrotas. Os bons números não foram suficientes para apagar o jejum de títulos, e as críticas de torcedores falaram mais alto na hora da decisão.

A Inglaterra, portanto, segue sem conquistar um título há 58 anos. O último - e único - troféu de sua história foi a Copa do Mundo de 1966, jogando em casa e batendo a Alemanha na decisão.

- No momento, não há nada em termos de empregos. Nenhum clube, nenhum país.

Ser treinador de novo? Eu realmente descartaria isso por enquanto. Vamos ver como será em alguns meses. - disse Klopp, no Congresso Internacional de Treinadores em Würzburg.

No entanto, o alemão ex-Borussia Dortmund não descartou a possibilidade de voltar a trabalhar à beira dos gramados futuramente, deixando seus planos de carreira em aberto.

- Ainda quero trabalhar no futebol e ajudar as pessoas com minha experiência e contatos. Vamos ver o que mais há para mim. - completou.

Com 7 títulos conquistados no comando do Liverpool, Jürgen Klopp ajudou a equipe a conquistar sua primeira Premier League, após a criação na temporada 1992/93. Além disso, ele comandou a lendária geração dos Reds a vencer a Champions League na temporada 2018/19, e seu primeiro Mundial de Clubes, enfrentando o Flamengo na final.