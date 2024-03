Klopp compara início de carreira com Xabi Alonso e comenta decisão de permanência no Leverkusen

Leverkusen lidera Bundesliga com 70 pontos e está a um passo do título (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/03/2024 - 16:14 • Liverpool (ING)

Com o fim da temporada 2023/24, as negociações entre jogadores e técnicos surgem no mundo do futebol, mas também as renovações. Cotado para ser o sucessor de Jürgen Klopp, Xabi confirmou a permanência no Bayer Leverkusen e recebeu elogios do treinador dos Reds.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (29), Klopp comentou sobre a decisão do ex-jogador espanhol e comparou as decisões do início das carreiras.

- Eu mesmo posso falar sobre como é ser um treinador jovem e bem-sucedido. Fiz o mesmo, fiquei e nunca me arrependi. Xabi está fazendo um ótimo trabalho e talvez eles consigam manter a equipe unida. Nem sempre é assim, mas entendo por que você quer fazer isso.

Xabi Alonso está em sua segunda temporada como treinador de futebol e o desempenho do Bayer Leverkusen em 2023/24 está saltando aos olhos da diretoria de outros clubes. Além do Liverpool, o comandante despertou interesse do Bayern de Munique, onde também jogou, e do Real Madrid, em uma eventual saída de Carlo Ancelotti.

Jürgen Klopp também aproveitou o espaço para falar sobre a campanha do Leverkusen e a pressão de jovens treinadores de sucesso a encontrarem grandes clubes.

- Eu não acho que isso possa ser comparado. Não sei quantos jogos do Leverkusen vocês já viram, mas mesmo que você o veja jogar de vez em quando, ele sempre impressiona. Não só melhorou em relação ao ano passado, como criou a sua própria mentalidade. Ganharam muitos jogos, é uma loucura. Não se pode dizer que ex-jogadores devam fazer isto ou aquilo. Para alguns pode ser muito cedo, para outros, não.

Sensação da temporada, o Bayer Leverkusen lidera a Bundesliga com 70 pontos, em um total de 22 vitórias, quatro empates e nenhuma derrota, além de estar na semifinal da Copa da Alemanha e nas quartas da Liga Europa.

