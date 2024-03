Thomas Tuchek vive momento irregular com o Bayern de Munique (Foto: CHRISTOF STACHE / AFP)







29/03/2024

Thomas Tuchel vive um momento de colapso no comando do Bayern de Munique. O treinador faz temporada altamente criticada, chegando a tremer na corda bamba em alguns momentos, e pode ser substituído ao final da temporada.

Segundo o jornal alemão "Bild", a diretoria bávara já tem um nome mentalizado para a área técnica em 2024-25. Trata-se de Zinédine Zidane, tricampeão da Champions League com o Real Madrid e livre no mercado desde 2021.

De acordo com as informações, Zidane já questionou algumas pessoas que conhecem o clube sobre as questões de idioma, já que não tem alemão fluente. A situação não seria um empecilho, já que Tuchel fez a maioria de seus discursos e coletivas em inglês.

Além de Zidane, outro ídolo do futebol francês poderia auxiliar no processo de retomada ao topo europeu. Franck Ribéry, considerado por muitos uma lenda do clube bávaro, poderia atuar como auxiliar técnico no Bayern de Munique. Os dois, inclusive, atuaram juntos pela França na Copa do Mundo de 2006, quando terminaram em segundo lugar.

Zidane e Ribéry podem formar dupla francesa no Bayern de Munique (Foto: AFP)

Outro nome bem cotado internamente é o de Ralf Rangnick, atualmente na Áustria. Considerado o plano A, Xabi Alonso, do Bayer Leverkusen, anunciou nesta sexta-feira (29) que permanecerá nos Onze da Fábrica por mais uma temporada, travando o sonho bávaro.