Kimmich, do Bayern, dispara em duelo contra Vini Jr na Champions: ‘Tenho que me concentrar’

Kimmich fez o gol da vitória dos Bávaros na partida contra o Arsenal (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/04/2024 - 11:23 • Munique (ALE)

Em entrevista ao jornal espanhol 'AS', Joshua Kimmich, um dos principais jogadores do Bayern de Munique, comentou sobre o confronto contra o Real Madrid na Champions League, nesta terça-feira (30), e falou sobre o duelo com Vini Jr dentro de campo. O jogador voltou à atuar na lateral-direita da equipe alemã e terá o desafio de marcar o camisa 7 brasileiro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Infelizmente, ou felizmente, você costuma enfrentar talvez o melhor jogador do outro time jogando como lateral direito ou esquerdo. Você tem jogadores como Kylian Mbappé ou Vinicius, dois dos melhores jogadores do futebol europeu no momento. Eu sei que ele é muito forte em situações individuais, como Mbappé. Então, estou muito feliz de enfrentá-lo e poder competir com ele - disse Kimmich.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

- Todos nós temos alguns pontos fracos e alguns pontos fortes, não quero falar sobre suas fraquezas. Vinicius é um jogador muito forte. Tenho que me concentrar, defender e quando tiver oportunidade de atacar é claro que quero fazer isso. No início, temos que focar na defesa e estar focados no nosso jogo - acrescentou o lateral de 29 anos.

(Foto: Divulgação / Bayern)

Kimmich voltou a atuar na lateral direita por opção de Thomas Tuchel, treinador do Bayern, após uma série de lesões. Desde então, ele reconquistou o espaço e também comentou na entrevista sobre a versatilidade dentro de campo, o atleta terá o dever de marcar Vini Jr nas duas partidas da semifinal.

- Tivemos algumas lesões nessa posição e o treinador decidiu me colocar lá. Estivemos bem, especialmente na Liga dos Campeões, e é por isso que penso que ele não vai mudar isso. Jogar de volta não é um problema, também é muito divertido para mim. É completamente diferente do meio-campo, depois de jogar algumas partidas como lateral direito, tenho o ritmo necessário - finalizou.

➡️ Alvo da Arábia Saudita, Salah se aproxima de definir futuro no Liverpool após briga com Klopp

Os clubes se reencontram após o último confronto nas semifinais da Champions 2017-18, época que o alemão marcou gol em ambas partidas. Apesar das tentativas, os Blancos conquistaram a classificação naquele ano e foram campeões.