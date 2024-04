Salah celebra gol pelo Liverpool (Foto: X / Liverpool)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/04/2024 - 11:15 • Liverpool (ING)

Mohamed Salah está próximo de tomar uma decisão sobre seu futuro no Liverpool. O egípcio é alvo do futebol da Arábia Saudita desde o último verão europeu, mas segundo o jornal "The Athletic", não deu indícios de uma saída e deve permanecer em Merseyside.

O contrato de Salah com os Reds expira ao final do primeiro semestre de 2025, e o jogador deve dar prioridade a uma renovação do vínculo nos próximos meses. A questão deve ser definida após a iminente chegada do holandês Arne Slot, que deve assumir a equipe na próxima temporada com a saída de Jürgen Klopp.

O ponta-direita, inclusive, passou por uma situação inesperada com Klopp no último final de semana. Durante partida com o West Ham, pela Premier League, Mohamed estava prestes a entrar na segunda etapa, quando recebeu uma instrução do técnico. Os dois discutiram de forma acintosa, mas segundo Jürgen, tudo foi conversado e acertado no vestiário.

Clubes da Saudi Pro League devem voltar a manifestar interesse em Salah em 2025, já que em janeiro do próximo ano, o atleta terá a possibilidade de assinar um pré-contrato sem custos de transferências. O Al-Ittihad, que levou nomes como Benzema, Kanté e o brasileiro Fabinho para o Oriente Médio, lidera a lista de possíveis interessados.

Mesmo vestindo a camisa do Liverpool há sete temporadas, Salah segue tendo um rendimento de alto nível. Na temporada atual da Premier League, já são 17 gols e nove assistências em 29 partidas completadas.

