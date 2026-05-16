Com golaço, Manchester City vence Chelsea e conquista título da FA Cup
Equipe de Pep Guardiola chega ao 8º troféu da Copa da Inglaterra na história
O Manchester City derrotou o Chelsea por 1 a 0 e conquistou o título da Copa da Inglaterra, neste sábado (16), no Wembley. Na segunda etapa, Semenyo foi o responsável pelo único gol da decisão tendo tirado uma finalização de letra da cartola para estufar as redes após cruzamento de Haaland.
No primeiro tempo, o Manchester City teve mais volume sobre o Chelsea, mas não conseguiu representar a posse em grandes chances de gols. Aos 26 minutos, Haaland chegou a balançar as redes após escorar uma bola de Matheus Nunes, mas a arbitragem marcou impedimento na origem da jogada. Na reta final, o centroavante norueguês recebeu um lançamento de Guehi pelo lado esquerdo da área e bateu cruzado para boa defesa de Robert Sánchez.
No segundo tempo, o Manchester City seguiu melhor no jogo e quase abriu o placar na volta do intervalo com Semenyo recebendo cruzamento na área e cabeceando por cima da meta. Mas aos 26 minutos, Haaland foi acionado pelo lado direito, cruzou rasteiro e Semenyo finalizou de letra para marcar um golaço em favor da equipe de Pep Guardiola. O Chelsea respondeu com Enzo Fernández recebendo um cruzamento na área e desviando com a perna direita, mas a bola balançou a rede pelo lado de fora. Na reta final, Cherki aproveitou um erro na saída de bola dos Blues e soltou uma bomba para grande defesa de Sánchez.
Em um jogo muito amarrado, Semenyo mudou o rumo do confronto com uma finalização de letra após cruzamento de Haaland para balançar as redes. O atacante encontrou um jeito improvável de abrir o placar e se consolidar como um dos protagonistas da equipe na temporada com 21 gols marcados.
Deu aula 🏅
Autor do gol do título do Manchester City, Semenyo foi o grande nome da partida, mas também na competição. Na final, o atacante já havia assustado o Chelsea com uma cabeçada rente a meta, além de ter balançado as redes com um golaço de letra. O jogador foi artilheiro da equipe na competição ao lado de Haaland com três gols marcados.
Ficou abaixo 📉
Um dos principais nomes da temporada do Chelsea, João Pedro ficou abaixo e não conseguiu desenvolver seu jogo. Em uma das poucas chances dos Blues, o centroavante escorregou no momento da finalização em um dos poucos chutes da equipe londrina na baliza defendida por Trafford. Além disso, o brasileiro desperdiçou diversas bolas e perdeu a maioria das jogadas contra os defensores rivais.
✅ Ficha técnica
Chelsea 🆚 Manchester City
FA Cup - Final
📆 Data e horário: sábado, 16 de maio de 2026, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Wembley, Londres (ING)
🥅 Gols: Semenyo, 26'/2°T (0-1);
🟨 Cartões amarelos: Enzo Fernández, Cucurella e Caicedo (CHE); Khusanov (MCI)
🟥 Cartões vermelhos: -
Chelsea (Técnico: Calum McFarlane)
Robert Sánchez; Gusto, Fofana, Colwill e Hato; Reece James (Delap), Caicedo, Enzo Fernández, Palmer e Cucurella (Pedro Neto); João Pedro (Garnacho).
Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Trafford; Matheus NUnes, Khusanov, Guehi e O'Reilly; Rodri (Kovacic), Bernardo Silva e Marmoush (Cherki); Semenyo, Haaland e Doku.
