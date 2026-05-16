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Arbeloa opina sobre possível chegada de José Mourinho no Real Madrid

Português é cotado para assumir o time espanhol na próxima temporada

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/05/2026
11:58
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Técnico do Benfica, José Mourinho em coletiva antes de jogo contra o Real Madrid, pela Champions League
imagem cameraTécnico do Benfica, José Mourinho em coletiva antes de jogo contra o Real Madrid, pela Champions League (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)
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Técnico interino do Real Madrid, Álvaro Arbeloa opinou sobre a possível chegada de José Mourinho no comando da equipe merengue. Em coletiva, o espanhol foi questionado sobre a chance do português acalmar um ambiente "ingovernável".

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- Não entendi bem a questão do vestiário ingovernável. Não penso assim. Sempre fui claro com José. Como madridista, sinto que é o número um. Disse o mesmo na Champions. Sempre será um de nós. Se voltar, estarei muito feliz por estar em casa.

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Sem conquistar títulos relevantes há duas temporadas, o Real Madrid busca uma mudança no comando técnico para voltar ao topo da Espanha e da Europa. Nesse momento, o treinador de 63 anos é o mais cotado por conhecer Florentino Pérez e o clube.

Entre 2010 e 2013, José Mourinho comandou o Real Madrid, mas encerrou sua passagem com apenas três títulos conquistados. Nos últimos cinco anos, o português venceu apenas uma Conference League com a Roma, da Itália.

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Mourinho viveu polêmica com o Real Madrid na temporada

Na atual temporada, Real Madrid e Benfica se enfrentaram em três ocasiões na Champions League. No jogo de ida do mata-mata da repescagem, Vini Jr acusou Prestianni de uma ofensa de cunho racial, o que fez com que a partida ficasse paralisada por alguns minutos.

Na coletiva, José Mourinho saiu em defesa de seu jogador, embora não tenha criticado Vini Jr ou a postura do Real Madrid com relação ao caso.

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Vini Jr conversa com José Mourinho após acusar Prestianni de racismo em Benfica x Real Madrid, pela Champions League (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)
Vini Jr conversa com José Mourinho após acusar Prestianni de racismo em Benfica x Real Madrid, pela Champions League (Foto: Filipe Amorim/AFP)

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