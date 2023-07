O QUE VEM POR AÍ?

A Juventus vai disputar seu primeiro compromisso visando a preparação para a temporada 2023/24. A Velha Senhora entraria em campo no último sábado, dia 22, em amistoso contra o Barcelona, mas a partida foi cancelada, tendo em vista o surto de gastroenterite viral no elenco do time catalão. A última temporada foi decepcionante para a Juve, visto que a equipe não conquistou nenhum título e sofreu punições judiciais, perdendo pontos no Campeonato Italiano.