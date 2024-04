Julian Nagelsmann entra no radar para comandar gigante espanhol

Nagelsmann também treinou Bayern, Leipzig e Hoffenheim (Foto: FRANCK FIFE / AFP)







Publicada em 13/04/2024 - 14:57 • Barcelona (ESP)

Desde que Xavi, treinador do Barcelona, anunciou que deixaria o clube no final da temporada, os dirigentes têm se movimentado para encontrar um sucessor para o espanhol. Embora as altas esferas catalãs não tenham perdido a esperança de mantê-lo por mais uma temporada, muitos nomes têm sido mencionados ultimamente como possíveis substitutos, como: Jürgen Klopp, Roberto De Zerbi, Luis Enrique - e um nome que chamou atenção do Barça foi Julian Nagelsmann.

Atualmente no comando da Alemanha, O técnico de 36 anos deixou claro o seu desejo de finalizar o trabalho com a camisa tetracampeã mundial que se encerra no mês de julho, logo após a Eurocopa 2024, em território alemão, e ficaria em aberto sobre um caso de renovação.

De acordo com as últimas informações publicadas pelo jornal alemão (Bild), Nagelsmann estaria a um passo de retornar ao Bayern de Munique, último trabalho antes da seleção alemã. O diretor esportivo dos Bávaros, Max Eberl, garantiu que Julian Nagelsmann é o candidato ideal para reconstruir o projeto esportivo do Bayern, a diretoria também admitiu publicamente que a demissão do treinador “foi um erro”.